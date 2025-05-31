В «Научке» состоится показ фильма Андрея Сычёва «Видео-рассказ Дмитрия Коржова «День Славянской письменности. Почему Мурманск?»

31 мая в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится показ фильма Андрея Сычёва «Видео-рассказ Дмитрия Коржова «День Славянской письменности. Почему Мурманск?»

В 1986 году в Советском Союзе возродилась традиция чествования солунских братьев — Кирилла и Мефодия. Отправной точкой её стал Мурманск, где 24 мая отметили День славянской письменности и культуры. Из Кольского Заполярья праздник шагнул на просторы бывшего Советского Союза, а в 1991 году праздник получил статус государственного.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, мурманский писатель, журналист, литературный критик Дмитрий Валерьевич Коржов – один из продолжателей традиций праздника, участник первого Международного православного Славянского хода Мурман – Черногория и последующих славянских ходов.

В новом фильме зрители смогут услышать его рассказ об истории празднования Дня славянской письменности и культуры в Мурманске.

Фильм представит его создатель – режиссёр, журналист, краевед Андрей Сычёв.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457291491%2Fbb84fa639e57168a07