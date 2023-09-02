В «Научке» состоится встреча с участниками и организаторами Общероссийского миссионерского Крестного хода в память 600-летия обретения Креста Господня

Со 2 сентября в Мурманске стартует Общероссийский миссионерский Крестный ход в память 600-летия обретения Креста Господня близ села Годеново. Ход организован Общероссийским общественным движением «Россия Православная», Синодальным миссионерским отделом РПЦ и Общероссийским общественным движением «Культурный фронт России».

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян посетить встречу с участниками и организаторами мероприятия, которая состоится в подиум-холле «Научки» 3 сентября в 14.00.

В мероприятии примут участие: игуменья Евстолия (Афонина), настоятельница Никольского женского монастыря г. Переславля-Залесского, на подворье которого пребывает Крест, Валерий Николаевич Тарасов, режиссёр-документалист, снимающий фильм о Кресте, Вячеслав Геннадьевич Леонтьев, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России», секретарь рабочей группы Государственной Думы РФ «Общество и культура».

Встреча посвящена истории чудесного обретения святыни и её значении в современном мире.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457264111%2Falbum-44573273_00%2Frev