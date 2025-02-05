В «Научке» в рамках празднования Международного дня саамов будут представлены новые издания, посвящённые саамам

6 февраля национальный праздник отмечает саамский народ, проживающий в России, Норвегии, Финляндии и Швеции. В областной «Научке» в рамках празднования традиционно будут представлены новые издания, посвящённые саамам и саамскому народу.

Среди них – книга Светланы Егоровны Заборщиковой «Связующая нить времён. Рукопись. Избранное», изданная Мурманским центром народов Севера в 2024 году.

Новые работы о саамской литературе и языке представит Виктория Борисовна Бакула – доктор филологических наук, доцент; профессор кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики Мурманского арктического университета.

Во второй части праздника состоится концерт исполнительницы традиционной саамской песни Марины Вячеславовны Гринчук. Голос Марины Гринчук удивительно тонко передает звуки природы: пение птиц, крики оленей. Для всех присутствующих она проведёт мастер-класс «Звуки Севера».

В мероприятии, которое состоится 6 февраля (четверг) в 17.00, примут участие представители саамской общественности, учреждений образования и культуры Мурманской области.

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287116%2Fa60bc8df472785403b