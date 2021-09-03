В небе Заполярья лётчики Северного флота отработали воздушный бой

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили учебно-боевые полёты на истребителях МиГ-29К. Они отработали лётную смену на аэродроме Североморск-3. В полётах принимали участие как опытные, так и молодые лётчики. Было задействовано 6 боевых самолётов МиГ-29К, которые совершили по несколько взлётов и посадок на аэродром.

В ходе выполнения полётных заданий пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств противника.

Кроме того, лётчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования. В небе они выполняли отдельные фигуры высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Как сообщает пресс-служба СФ, учебно-тренировочные полёты корабельных истребителей проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеорологических условиях. Часть полётных заданий экипажи выполнили над Баренцевом море в полигонах боевой подготовки Северного флота.