В некоторых пробах арктического воздуха в значительных количествах присутствуют ароматические углеводороды и фенол

Сотрудники Центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП НО) «Арктика» к.х.н. Александр Кожевников и к.х.н. Дмитрий Лахманов приняли участие в 40-дневной международной исследовательской экспедиции по изучению арктического шельфа на научном судне «Академик Мстислав Келдыш», стартовавшей из Архангельска 26 сентября 2020 года. Как сообщила пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), важной частью исследовательской программы учёных САФУ являлось изучение загрязнения арктического воздуха различными поллютантами.

С этой целью на специальные сорбционные трубки отбирались пробы воздуха на протяжении всего маршрута экспедиции протяженностью более 4 тысяч км – от Белого до Восточно-Сибирского моря. Анализ собранных образцов был выполнен в лаборатории ЦКП НО «Арктика» с использованием одного из наиболее современных и высокочувствительных методов – термодесорбционной газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения. Это позволило надёжно определять содержание в воздухе одновременно 138 летучих и полулетучих соединений, входящих в перечень приоритетных атмосферных поллютантов в соответствии с принятыми международными нормами, на уровнях концентраций от одного нанограмма в кубическом метре.

Исследование такого широкого круга соединений на обширной территории российского сектора Арктики проведено впервые в истории, а полученные результаты могут рассматриваться как основа и реперная точка для множества дальнейших исследований загрязнения Арктики, выявления его источников, изучения переноса токсичных соединений с воздушными массами.

Хотя концентрации большинства определяемых соединений была на несколько порядков ниже установленных безопасных уровней, такие распространенные загрязнители, как ароматические углеводороды и фенол в некоторых пробах присутствовали в значительных количествах, требующих пристального внимания. Полученные данные позволили предположить, что источниками загрязнения выступают как антропогенные факторы (добыча углеводородов, судоходство), так и природные явления и, в первую очередь, горение биомассы (лесные и торфяные пожары).

Результаты исследования опубликованы в только что вышедшей в свет статье в специализированном международном научном журнале «Atmosphere». Исследовательская работа с отобранными пробами продолжается, ведётся поиск неизвестных ранее атмосферных загрязнителей.

Отдельным направлением проводимых работ является исследование донных отложений арктических морей.