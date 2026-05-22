В нерабочее время руководству проще дозвониться до бумеров, чем до зумеров и миллениалов

Звонок от начальника в нерабочее время обязательно примут 67% бумеров и только 41% зумеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны.

Телефонные звонки от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 63% россиян всегда отвечают на них, ещё 20% — иногда.

Никогда не берут трубку в свои выходные и отпуска, до начала или после окончания трудового дня 4% опрошенных. И лишь 13% работающих россиян руководство никогда не звонит в нерабочее время.

Молодёжь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже тех, кто старше: точно возьмет трубку 41% против 67% среди россиян 45+. Среди сотрудников с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц всегда на связи 67%, среди зарабатывающих до 100 тысяч — 57%.

Работающие на территории работодателя чуть чаще остаются для начальства на связи и в нерабочее время (63%), для сравнения, среди работающих на удалёнке таких 59%.

Чаще всего утверждали, что они всегда на связи, менеджеры по логистике (79%), главные бухгалтеры (72%) и менеджеры по продажам (71%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров (только 28% из них всегда на связи), операторов кол-центров (31%) и офис-менеджеров (43%).

Время проведения опроса: 4—15 мая 2026 года.