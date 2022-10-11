В Никеле открылся первый эколого-индустриальный туристический маршрут «Шпиль 555»

В окрестностях Никеля состоялось открытие первого эколого-индустриального туристического маршрута «Шпиль 555». В мероприятии приняли участие эксперты Арктической лаборатории туризма. Они оценили индустриальную часть экскурсии – карьер «Каула», изучили информационную оснащенность и уровень сложности маршрута.

Название «Шпиль 555» дала финишная точка – смотровая площадка на вершине горы Сяряслаки: её народное название – «Шпиль», высота над уровнем моря составляет 555 метров.

Индустриальная часть маршрута протяженностью 7,5 км проходит по территории закрытого никелево-медного карьера, технологическим площадкам, навалам вскрышных пород. Природная часть проложена по Печенгским тундрам – безлесным сопкам «тунтури».

У подножия горы Сяряслаки завершается работа по оборудованию площадки для палаточного лагеря на 25 человек с благоустроенной зоной у костра, большим навесом со столом и скамейками, туалетом.

Тропа от горы Шпиль проходит до Кольской сверхглубокой скважины, что дает возможность дойти и увидеть это знаковое место с одной из самых высоких вершин Печенгского округа.

В финале экскурсии в центре социальных проектов «Вторая школа» была проведена рабочая встреча, в рамках которой состоялась презентация возможностей данного проекта и развития туризма в горной и промышленной части муниципалитета.

«Маршрут оборудован с учётом возросших требований туристов. Созданная инфраструктура позволяет не только увидеть уникальные объекты и получить необходимую информацию, но и обеспечивает безопасность посетителей. Перечень современных оборудованных туристических маршрутов в Печенгском округе расширяется, что даст свои плоды и увеличит туристических поток в этот приграничный муниципалитет», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, жители и гости региона могут посещать первую индустриально-экологическую тропу в бесснежный период.

Проект реализован в рамках программы социально-экономического развития Печенгского округа 2021-2025 гг. при финансовой поддержке компании «Норникель» как продолжение проекта «Туристические маршруты Печенгского округа», в состав которого входят маршруты «Водопад на реке Шуонийоки» и «Кедр в Никельском лесничестве».

Организатор проекта – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Фото: https://vk.com/wall-158592752_9479?z=photo-158592752_457257579%2Falbum-158592752_287338466