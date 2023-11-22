В Никеле представители туриндустрии региона «сверили цели»

15 ноября в Никеле представители комитета по туризму, администрации Печенгского округа, Туристского информационного центра Мурманской области, Центра социальных проектов «Вторя школа» и АО «Кольская ГМК», а также туроператоры и аттестованные гиды обсудили план развития туризма с предпринимательским сообществом и молодёжью Печенгского округа.

Встреча состоялась в рамках работы по подготовке планов развития туризма в муниципалитетах. Интерес к региону растёт, важно разрабатывать и продвигать новые программы и локации. Такая работа невозможна без вовлечения муниципалитетов, ранее слабо задействованных в приёме гостей.

Процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле текущего года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований и агентств развития территорий начали работу с определения главного вызова и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в пять блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие». Работа вышла на финишную прямую.

«Мы проводим очные встречи с предпринимательским сообществом и молодежью в каждом муниципалитете. Очень важно свериться по целям, рассказать о выбранных нами инструментах и запланированных мероприятиях. Предприниматели должны увидеть возможность встроиться в процессы, а ребята – узнать о возможностях, которые отрывает работа в туризме», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму.

В качестве внешних экспертов в выездных сессиях принимают участие профессионалы региональной индустрии гостеприимства – туроператоры, аттестованные гиды (экскурсоводы), которые ежедневно работают с туристами и точно знают, чего именно не хватает в каждом муниципалитете.

Фото: https://gov-murman.ru