В Никеле прошёл III мини-форум для предпринимателей и туроператоров

На территории Печенгского округа в рамках проекта «Бизнес-резиденция «Кластер возможностей» прошёл III мини-форум, объединивший на площадке Центра «Вторая школа» предпринимателей, мастеров-ремесленников, гидов, туроператоров и представителей муниципальной власти и исполнительных органов Мурманской области, что позволило участникам наладить деловые связи, рассказать о своем деле, а также узнать о мерах поддержки, которые можно получить для развития и масштабирования своего дела.

В рамках форума состоялась стратегическая сессия, в ходе которой обсудили наиболее актуальные для предпринимателей вопросы, волнующие сегодня бизнес, а также поделились новыми направлениями развития на 2025 год.

О действующих мерах поддержки бизнеса участникам рассказала начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Вероника Гнатко.

«Развитие малого и среднего бизнеса – важнейшая составляющая экономической стратегии страны и нашего региона. Существуют различные федеральные и региональные программы поддержки, субсидии и гранты для предпринимателей из разных сфер деятельности, в том числе для тех, кто планирует начать свое дело. Все эти меры способствуют созданию и развитию бизнеса в регионе», – поделилась Вероника Гнатко.

Напоминаем, что Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с центром «Мой бизнес» реализует меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото (Павел АРБУЗНИКОВ): https://gov-murman.ru/info/news/