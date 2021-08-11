В Никеле специалистами Невского СЦ МЧС России была обезврежена 500-килограммовая авиационная бомба времён Великой Отечественной войны

10 августа в городском поселении Никель завершилась многочасовая операция по обезвреживанию 500-килограммовой фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Несмотря на минувшие с той войны десятилетия, Кольская земля до сих пор хранит в себе множество неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает 51.mchs.gov.ru, во время проведения земляных работ в районе нежилого здания, расположенного на улице Нагорная, был обнаружен предмет, идентифицированный как немецкая авиационная фугасная бомба «SC-500» с массой боеголовки в 220 кг. Для обезвреживания к месту по запросу Главного управления МЧС России по Мурманской области из г. Санкт-Петербурга был направлен расчёт Невского спасательного центра МЧС России, специалисты которого имеют большой опыт проведения подобных работ.

Тем не менее такие крупнокалиберные ФАБ встречаются в их деятельности не часто. Для координации работ по разминированию на месте работала оперативная группа Главного управления.

Спасателям потребовалось несколько часов, для того чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более семи десятилетий опасная находка отправилась в свой «последний путь» на место уничтожения в 8 км от городского поселения Никель, где и была уничтожена.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4534196