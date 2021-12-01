В Никеле в рамках реновации ЗАТО началась реконструкция Дворца культуры «Восход»

В Никеле в рамках комплексного плана реновации ЗАТО началась реконструкция Дворца культуры «Восход». Ход работ на объекте в рамках поездки в Печенгский округ проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«К работам на этом очень важном для жителей Никеля объекте приступили осенью. Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами, а затем начнет усиление фундамента и грунтов в подвале», – отметил Алексей Грачиков.

Также в ходе реконструкции подрядчику предстоит усилить стропильную систему кровли, внутренние кирпичные стены и колонны, выполнить устройство гидроизоляции подвала, заменить покрытие кровли, заменить деревянные перекрытия здания и смонтировать новые лестницы взамен деревянных. Кроме того, после реконструкции во Дворце культуры «Восход» появятся новые сцены и трибуны, окна и витражи, а фасад преобразится с помощью современных технологий и станет вентилируемым. Реконструкция должна завершиться в 2023 году.

Напомним, в рамках Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований на территории Печенгского округа запланирована реализация четырех мероприятий.

Общий объём затрат на их реализацию составляет 273,6 млн рублей, в том числе 194,3 млн рублей – средства федерального бюджета, 79,3 млн рублей – средства областного бюджета.

В рамках программы реновации ЗАТО капитально отремонтированы 5 многоквартирных домов, а именно в посёлке Печенга привели в порядок 3 крыши, 1 фасад и заменили в двух жилых объектах сети водоотведения.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время работы продолжаются по трём мероприятиям. Завершаются работы по капитальному ремонту спортивного центра (ул. Новая, 6), библиотеки и детской школы искусств (ул. Новая, 4) в посёлке Спутник.