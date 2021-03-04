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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 10:15

В Никеле впервые состоялся сварочный батл

Между студентами Мурманского индустриального колледжа и Печенгского политехнического техникума впервые был организован сварочный батл. Соревнования в новом формате проводились в обновленной сварочной мастерской Печенгского политехнического техникума в Никеле в рамках региональной площадки сетевого взаимодействия по направлению «Машиностроение», которая действует на базе Мурманского индустриального колледжа.

Студенты выполняли задания по стандартам Национального агентства контроля сварки (НАКС), соответствующие высокой степени квалификации. Оценку умений конкурсантов проводили мастера производственного обучения учебных заведений Дмитрий Крапивин и Павел Балакин – настоящие профессионалы своего дела, отработавшие много лет на ведущих предприятиях Мурманской области и неоднократно подтверждавшие свое мастерство на различных экзаменах и конкурсах профессионального мастерства.

Первое место занял студент Мурманского индустриального колледжа Алексей Богдановский, на втором – студент Печенгского политехнического техникума Юрий Дё, третье место – у студента Печенгского политехнического техникума Константина Кисленко.

Победители и призеры награждены дипломами, все участники получили сертификаты.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, подобный формат взаимодействия региональной сетевой площадки с профессиональными образовательными организациями Мурманской области продолжится и в будущем.

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