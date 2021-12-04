В Никеле завершилась кампания 2021 года по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В 2021 году в Никеле в рамках краткосрочного плана 2021 года было капитально отремонтировано три многоквартирных дома, в частности подрядчики привели в порядок три фасада, две крыши, а также на одном объекте заменили внутридомовые инженерные теплоснабжения. На сегодняшний день уже проведены конкурсы и выбраны подрядчики по трем многоквартирным домам, работы по капитальному ремонту которых пройдут в 2022 году», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в следующем году в Никеле планируется привести в порядок фасады домов №19а и 33 на проспекте Гвардейском – сейчас подрядчик обследует здания и разрабатывает проектную документацию. Уже начались работы по преображению дома №8 на Гвардейском проспекте – подрядчик меняет внутридомовые инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, а также завершает капремонт кровли. Преображение фасада продолжится в 2022 году с наступлением благоприятных погодных условий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429751/