Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита»;

в населённом пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона «Айдар»*, при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, в Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населённые пункты.

Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

* - батальон «Айдар» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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