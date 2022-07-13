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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 09:00

В Николаевке ДНР украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступлений киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Харькове в зданиях детского сада №362 и школы искусств №5 (ул. Зерновой переулок) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учреждений размещены тяжёлая техника и артиллерия;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе №3 (ул. Циолковского) украинскими националистами оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Одессе на территории школы №120 (ул. Дальницкая) размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Леваневского) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

в Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 12 июля украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины.

Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственного народа и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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