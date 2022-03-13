В Никольском боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря

«Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское. В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали.

Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.

В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.

Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 99 самолётов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото: https://vk.com/mil