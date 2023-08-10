В Нижегородской области пройдёт инклюзивный форум «Территория Ритма»

С 2 по 5 сентября в Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное» (Городецкий район, деревня Большой Суходол) пройдет Инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма».

Форум является масштабным мероприятием и успешной практикой, где активные молодые люди обучаются социальному предпринимательству. Стать участниками форума могут молодые люди от 18 лет и старше, в том числе с инвалидностью, в качестве лидера проекта либо участника проектной команды, заполнив до 10 августа 2023 года соответствующую заявку на сайте организаторов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в 2022 году форум «Территория Ритма» посетили 300 участников из 52 регионов Российской Федерации.

Проживание, питание и участие на Форуме бесплатное. На объектах будет организована доступная среда для граждан с инвалидностью. Отбор претендентов осуществляется на конкурсной основе. Более подробную информацию можно уточнить на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru