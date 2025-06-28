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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.25 14:00

В Нижнем Новгороде подписан план мероприятий реализации Соглашения о сотрудничестве Мурманской областной Думы с Могилевским областным Советом депутатов

В рамках XII Форума регионов Беларуси и России, который проходил в Нижнем Новгороде, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин подписали План мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между парламентами.

В документе предусмотрен обмен официальными делегациями для участия в мероприятиях, проводимых на территориях Мурманской и Могилевской областей. Также запланировано участие представителей Могилевского областного Совета депутатов в заседаниях постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству, работу которого координирует Мурманская областная Дума, проведение совместных круглых столов. Кроме этого, в марте будущего года предполагается провести Форум молодых парламентариев Могилевской области с участием представителей Мурманской областной Думы.

Напомним, в прошлом году на полях XI Форума Мурманская областная Дума и Могилевский областной Совет депутатов договорились способствовать развитию межпарламентских связей, углублению сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, взаимодействию и обмену опытом работы.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Нижнем Новгороде 26-27 июня проходил XII Форум регионов России и Беларуси. Главная тема масштабного мероприятия «Молодёжь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». Особое внимание в рамках форума было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и молодёжной повестке. Организована большая деловая программа с участием региональных органов власти, бизнеса. Состоялось подписание более 140 документов, которые будут определять направления и формат будущего белорусско-российского сотрудничества.

Организаторами форума выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и правительство Нижегородской области.

В этом году – в год 80-летия Великой Победы большое внимание уделено нашей молодёжи и сохранению исторической памяти.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32844/

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