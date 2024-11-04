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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.24 08:00

В «Ночь искусств-2024» многим северянам не спалось

Вчера в Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств-2024» и V Межрегионального фестиваля народной игрушки России.

Вчера в Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств-2024» и V Межрегионального фестиваля народной игрушки России.

Фестиваль открыли Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, Ирина Андреевна Колобкова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела народного искусства Государственного Русского музея, Мария Юрьевна Дмитриева, член Союза художников России, мастер традиционной народной куклы.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, гостей приглашали на мастер-классы, тематические мероприятия, спектакли и, конечно же, на выставку-ярмарку изделий народных мастеров России.

А в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» северяне принимали активное участие в мастер-классах по созданию брелока из уф-смолы, состоялась встреча с почётными гражданами посёлка Мурмаши Александром Говоровым и Екатериной Кузнецовой.

Интерес у северян вызвал и разговорный клуб английского языка по выставке живописи и скульптуры из собрания Русского музея «Венера советская» и многое другое.

Пользовалась популярностью у посетителей свободная зона для рисования «Вибрации души», где каждый смог создать свой шедевр в «Ночь искусств-2024».

 

Фото и видео: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267242%2Fwall-11742142_22920

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