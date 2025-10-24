В «Ночь искусств» состоятся «Мистические выходные в «Научке»

1 октября Мурманская областная научная библиотека присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств» и приглашает на необычное мероприятие «Мистические выходные в «Научке».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, сотрудники библиотеки будут рассказывать о ключевых событиях программы и приглашают всех 2 ноября в 16.00 в Центр современного искусства «СОПКИ.21А» на лекцию культуролога и ведущей подкаста «Искусство для пацанчиков» Насти Четвериковой на тему «Русские сказки. Перезагрузка».

Настя Четверикова — культуролог, музыковед, педагог, автор и ведущая просветительского проекта «Искусство для пацанчиков», финалистка премии «Просветитель».

На лекции пойдёт разговор о смыслах, символах и знаниях, которые наши предки вкладывали в будущие поколения с помощью сказок и легенд. Персонажи, которых мы знаем с детства, совсем не те, кем кажутся: так Баба-Яга и Морозко на проверку оказываются коллегами дантевского Харона, Колобок — вовсе не про то, как плохо уходить из дома, а реальный космогонический миф, а Дурак — и вовсе самый красивый и умный.

Участники мероприятия познакомятся с русским коллегой Братьев Гримм, великим фольклористом Александром Николаевичем Афанасьевым и его фантастическим трудом по сбору всех дошедших до нас сказок, прослушают оригиналы.

Настя расшифрует для гостей встречи главные постулаты сложнейшего анализа сказок по легендарному Владимиру Яковлевичу Проппу, а также познакомит их с древними и современными сказителями и баянами.

Разберёмся с первоначальным смыслом всем известных «Колобка», «Курочки Рябы» и многих других сказок и былин. В финале встречи пойдёт разговор о том, почему русские сказки так популярны в наши дни в искусстве и брендах, а также будут затронуты поморские сказания и саамские мифы. (16+)

Вход свободный по предварительной регистрации: vk.cc/cQAqzR

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26