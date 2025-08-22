В «Ночь кино» состоится мастер-класс «Киноколлаж на виниловой пластинке»
23 августа в 18.00 в рамках акции «Ночь кино» в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится мастер-класс «Киноколлаж на виниловой пластинке».
Как сообщает vk.com/murmanculture, участников акции ждёт творческий процесс создания арт-объекта. Участники научатся технике коллажирования, работе с винилом и создадут авторские изделия, наполненные смыслом и эмоциями кинокартин.
Мастер-класс проведёт специалист областной научной библиотеки Яковлева Виктория, которая поделится секретами мастерства и даст ценные советы творцам. Каждый участник получит готовое изделие, которое станет прекрасным украшением интерьера или памятным подарком друзьям и близким.
Мероприятие платное. (12+)
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284003%2F5727f652828ec17b4c