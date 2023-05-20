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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 08:40

В «Ночь музеев» в Мурманском областном художественном музее – не заснёшь!

С 20 на 21 мая с 17.00 и до 1.00 под девизом «История и истории» во всех трёх отделах областного художественного музея вас ждёт насыщенная программа.

В главном здании музея северяне смогут принять участие в различных мастер-классах, викторинах и экспериментах, раскрыть творческие способности на площадках театральной лаборатории, окунуться в историю средневекового танца, посмотреть документальные фильмы и насладиться выступлениями групп «Струны-струны», группы «Атма» и «ВасяНастя». Одним из самых ярких событий «Ночи музеев» станут открытие выставки «Искусство в знакомом маршруте» и экспозиции, созданные из произведений участников проектов «Сезоны Современного искусства» и «Каскад. Проект как метод»!

Как пишет vk.com/murmanculture, арт-медиация по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков» из собрания Государственного Русского музея, мастер-классы по живописи и изготовлению керамического значка, творческие задания и авторские экскурсии будут ждать посетителей Культурно-выставочного центра Русского музея. Гости также смогут послушать выступление проекта «Karnasurt», полюбоваться аудио-визуальным перформансом от формации «Продукты 24» и представлением студии «Music Light».

В отделе народного искусства и ремёсел будет работать выставка-ярмарка работ мастеров Дома ремёсел, красочная фотозона «В русской избе» и видеолекторий по народному костюму. В «Ночь музеев» здесь пройдут творческие мастерские и музейные уроки, дефиле этнографических костюмов и культурно-просветительское мероприятие «Кто в море не хаживал, тот Богу не маливался». Кульминацией события станет зажигательное выступление народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Россияне».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265744%2Falbum-139605315_00%2Frev

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