В «Ночь музеев» все выставки доступны

Только 16 мая все выставки в Мурманском областном художественном музее можно посетить бесплатно. Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, выставки размещаются на двух музейных площадках. (12+)

В главном здании (ул. Коминтерна, 13) с 17.00 до 1.00 будут открыты выставки:

постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства России», «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.»;

«Вдохновленные морской стихией». Образ моря в работах русских и западноевропейских художников XIX-XX вв.;

«Учитель и ученик. Среда. Пространство свободы». Керамика;

«Сезоны современного искусства в Мурманском областном художественном музее»;

«Скульптурные истории. Искусство и технологии». Выставка 3D-макетов утраченных скульптур города Мурманска.

В Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3) с 17.00 до 0.00:

постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI вв.». Из собрания музея;

«Делу время - потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея;

«Эскиз. Образ. Сцена». Сценография. Театральный костюм. Из собрания музея и театров Мурманской области. К 150-летию создания Союза театральных деятелей Российской Федерации;

«В мире животных». Живопись, графика, фотоюзинг. Выставочный проект группы «Алхимия». Ф. Волосенков, Н. Цехомская, А. Ярыгин. СПб;

«Точка росы». Открытая выставка произведений молодых художников.

