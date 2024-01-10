В ночь на Старый Новый год на горнолыжном комплексе «Салма» пройдёт грандиозный спортивный праздник

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора станции, посвященный памяти Ю.В. Коломцева. Соревнования пройдут при поддержке первичной общественной профсоюзной организации работников атомной станции.

Комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори, расположен на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург).

Принять участие в соревнованиях могут все желающие любители горных лыж и сноуборда. Для этого нужно подать заявку до 12.00 13 января.*

Программа соревнований:

13.00 — открытие мероприятия, работа площадок;

14.00 — сноуборд, слалом-гигант женщины/мужчины;

15.00 — выступление музыкальных групп;

16.00 — парад, открытие соревнований;

17.30 — горные лыжи, слалом-гигант женщины/мужчины;

21.00 — награждение по итогам соревнований.

Для гостей праздника подготовлена большая развлекательная программа: выступления музыкальных кавер-групп из столицы Заполярья; активная игротека для детей и взрослых, ресторан северной кухни под открытым небом от участников проекта «Гастрономическая карта России».

Для всех желающих принять участие в турнире и поболеть за своих друзей и коллег будут организованы бесплатные автобусы по маршруту: Полярные Зори - ГК «Салма».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Юрий Васильевич Коломцев (13.01.1941 - 27.06.2014) – заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук, Лауреат премии Совета Министров СССР. Свою трудовую деятельность на Кольской АЭС начал в 1975 году. Прошел путь от начальника турбинного цеха до директора атомной станции, руководил пуском 3 и 4 блоков АЭС. С 1987 по 1994 был главным инженером Кольской АЭС. С 1994 по 2008 годы возглавлял Кольскую АЭС. С 2009 года работал в центральном аппарате АО «Концерн «Росэнергоатом». Деятельность Ю.В. Коломцева была отмечена орденом Почета, «Дружбы народов», «Пресвятого Сергия Радонежского» II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими наградами.

* - подать заявку на участие можно по телефону 8 (815-32) 4 32-71 или электронной почте: DolgolaptevaEV@kolnpp.rosenergoatom.ru. Ознакомиться с положением можно на официальной странице Кольской АЭС «ВКонтакте» vk.com/kolaplant.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.