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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 17:00

В ночь с 14 на 15 июня - продажи путевок в детские лагеря с кешбэком завершатся досрочно

Продажи путевок в летние лагеря по программе детского туристического кешбэка завершатся досрочно – 15 июня, из-за почти полной загрузки. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

«С учётом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — сказала Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.

Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы — более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, впервые подключены палаточные лагеря.

На программу в этом году выделено 7,5 млрд, что значительно больше, чем в прошлом. На текущий момент, с учетом динамики, почти вся эта сумма вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50-процентного кешбэка.

Как сообщает региональный комитет по туризму, отправить ребёнка на отдых в рамках программы можно вплоть до конца сентября. Нет ограничений по количеству поездок по программе на одну семью, что особенно удобно и выгодно многодетным семьям.

Фото:  https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248930%2Fwall-149919532_2568

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