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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.25 17:00

В ночь с 18 на 19 января в Мурманске состоятся традиционные крещенские купания

В этом году окунуться мурманчане смогут сразу в двух местах: на озере Среднем, где недавно открылись «СОПКИ.ОЗЁРА» и на Семёновском озере. Возле нового домика «моржей» также устроена купель.

На сегодняшний день толщина льда на городских водоёмах соответствует рекомендациям.

Важно, что экстренные службы будут дежурить всю ночь — с 8 часов вечера до 4 часов утра. После этого, с 4 до 16 часов 19 января возле купели на Семёновском озере для мурманчан, которые захотят искупаться в проруби, будет работать пункт обогрева.

«При этом прошу автовладельцев обратить внимание на ограничения движения, которые будут действовать на период крещенских купаний. Полная информация об ограничениях движения, остановки и стоянки транспорта опубликована на сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru/novosti/?n)», - написал на своей страничке в телеграм-канале Юрий Сердечкин, глава города Мурманска.

 

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457246836%2Fwall611314210_9036

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