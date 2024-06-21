В ночь с 21 на 22 июня Мурманская область присоединится к традиционной акции «Свеча памяти»

Мурманская область присоединится к традиционной акции «Свеча памяти». 22 июня в 4.00 утра по всей России в этот день зажгут свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

В Мурманске акция пройдёт у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В рамках акции также состоится торжественный митинг, зажжённые свечи будут установлены у Вечного огня в память о роковой странице истории России – 22 июня 1941 года.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, мероприятия пройдут и в муниципалитетах региона, подробнее о них – на ресурсах администраций.

Для тех, кто не сможет принять участие в акции лично напоминаем, что до 22 июня на платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Согласно постановлению администрации города Мурманска №2191 будут введены временные ограничения остановки и стоянки, прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением спецтранспорта и автотранспорта участников мероприятия, посвящённого Дню памяти и скорби, по проезду к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» с 0 часов до 14 часов 22 июня.

Фото: https://gov-murman.ru