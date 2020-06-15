В ночь с 21 на 22 июня по всей России пройдёт традиционная акция «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти» состоится в 85 регионах России, а также за рубежом. В 4 часа ночи, после минуты молчания, у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, жители городов зажгут свечи.

В 2020 году акция пройдёт и в онлайн-формате в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

В «ВКонтакте» пользователи смогут делиться подарками. Она появится у каждого пользователя в разделе «Подарки». В «Одноклассниках» пользователи также смогут делиться подарками через созданное для акции приложение. В «Instagram» можно будет скачать маску для сторис со свечой и поделиться ей со своими подписчиками.

Также каждый житель России сможет зажечь свою «Свечу памяти» на специальном сайте Деньпамяти.рф и посмотреть, сколько свечей было зажжено по всей стране.

Каждая зажженная свеча – это один рубль на медицинскую помощь ветеранам нашей Родины.

На портале Деньпамяти.рф можно будет не только зажечь свою свечу и поделиться этой информацией с друзьями в соцсетях, чтобы они могли присоединиться к акции, но и увидеть сколько «Свечей памяти» было зажжено по всей стране.

Также на портале можно узнать, как стало известно о начале Великой Отечественной войны.

Там же будет отображаться информация о том, сколько денег собрали посредством зажжённых свечей.

22 июня в 12.15 в эфирах теле- и радиостанций, а также на сайте Деньпамяти.рф состоится минута молчания. Сообщение о минуте молчания записал специально к этому дню знаменитый диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Леонидович Кириллов.

К минуте молчания присоединятся и предприятия торговли, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.