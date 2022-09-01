В ночные часы в некоторых районах Мурманской области столбики термометров опустятся до отрицательных значений

Как сообщает Мурманское УГМС, по 3 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – циклона на севере Европейской части России и антициклона над Норвежским побережьем. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-западный, северный ветер, что обусловит вынос холодных воздушных масс с районов Баренцева моря. В эти дни дневная температура воздуха по Мурманской области не превысит +6+12 градусов, а в ночные часы в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

Сегодня, 1 сентября, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +6+11°.

Предупреждение

По 1 сентября в Печенгском, Кольском и Терском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, в районе городов Мончегорск, Оленегорск и Полярные зори IV региональный класс пожарной опасности.