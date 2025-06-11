В номинации конкурса «За открытость и прозрачность управления финансами» XVIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» (по итогам 2024 года) отмечен муниципальный округ Апатиты

В Москве 5 июня прошла XVIII Всероссийская конференция «Местные бюджеты в современных условиях». Основными векторами мероприятия стали рассмотрение положений нового федерального закона от 20.03.2025 г. №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и награждение победителей XVIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» (по итогам 2024 года).

Конференция пользовалась популярность – очное участие в ней приняли около 200 представителей регионов и муниципалитетов, а трансляцию смотрели свыше тысячи человек. Главы муниципальных образований, руководители местных финансовых органов и экономических служб, члены представительных органов муниципалитетов, сотрудники финансовых органов субъектов РФ, эксперты на протяжении нескольких часов были объединены общими темами, дискуссиями и просто живым профессиональным общением.

Участники мероприятия обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием городов и муниципальных районов. В частности, развитие муниципальных финансов, новый закон о местном самоуправлении, развитие внутреннего контроля в финансово-бюджетной сфере, повышение финансовой грамотности, стратегическое и территориальное планирование на местном уровне, качество городской среды, устойчивое развитие муниципалитетов и многое другое.

В рамках конференции традиционно состоялось награждение победителей XVIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» (по итогам 2024 года), который ежегодно проводится издательским домом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации.

В номинации конкурса «За открытость и прозрачность управления финансами» среди четырёх победителей был отмечен и муниципальный округ Апатиты (Мурманская область).

В конкурсе приняли участие 344 муниципальных образования из 67 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурса, в частности, оценивалось качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление расходами и муниципальным долгом, качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, инициативное бюджетирование.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/526655/#&gid=1&pid=1