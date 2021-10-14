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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 11:00

В Норвегии открыли памятник советским лётчикам, погибшим в 1944 году

В норвежском муниципалитете Хасвике губернии Финмарк западнее Хаммерфёста возле 350-метровой горы Андоттен был открыт мемориал шести советским лётчикам, погибшим в авиакатастрофе при перегоне из США в СССР самолёта-амфибии «Каталина». В густом тумане 17 июня 1944 года самолёт врезался в отвесную скалу, в результате чего экипаж погиб.

Советские лётчики летели из США в Мурманск через Исландию и были переодеты в американскую военную форму. Их останки были захоронены немцами на местном церковном кладбище. После войны в 1946 году похоронная служба армии США эксгумировала останки и перезахоронила на военно-мемориальном кладбище «Арденны» в Бельгии.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2017 году российская сторона начала проработку вопроса установки памятника с норвежскими властями. Согласование заняло четыре года, и 7 октября 2021 года барельеф был торжественно открыт в присутствии официальных лиц трёх стран: Норвегии, России и США.

Доставка бронзовой плиты барельефа была осуществлена из Москвы в Мурманск самолётом Северного флота, а в Норвегию уже доставлена транспортом Министерства иностранных дел России.

На барельефе изображены три пилота в военной форме стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, гидросамолёт «Каталина» и написаны имена погибших советских лётчиков. Также на русском, английском и норвежском языках начертана памятная надпись: «В память о советских лётчиках, погибших 17 июня 1944 года при выполнении задания по перегону самолётов «Каталина» из США в СССР в рамках программы «Ленд-Лиз».

Экипаж гидросамолёта «Каталина», погибший 17 июня 1944 года:

командир экипажа – полковник Васильев Виктор Николаевич (1907-1944 г.г.) командир 118 авиаполка ВВС Северного флота, кавалер ордена Красного Знамени;

второй пилот – подполковник Романов Николай Петрович (1904-1944 г.г.) кавалер двух орденов Красного Знамени и ордена Отечественной войны I степени;

штурман – полковник Мосцепан Иван Федосеевич (1898-1944 г.г.), главный штурман ВВС ВМФ СССР, участник операции Краснознамённого Балтийского флота по первой бомбардировке Берлина в 1944 году, кавалер ордена Красной Звезды;

воздушный стрелок-бортрадист – старшина Кузнецов Николай Ефимович (1913-1944 г.г.), кавалер двух орденов Красной Звезды;

Бортмеханик – старший техник-лейтенант Скворцов Анатолий Михайлович (1915-1944 г.г.), кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени;

борттехник – старший лейтенант-техник Чичкан Евгений Константинович (1918-1944 г.г.), одновременно исполнял обязанности переводчика.

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