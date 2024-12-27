В новогодние каникулы большинство россиян мечтает отправиться в путешествие

6 из 10 россиян мечтают о путешествии на новогодние каникулы. Среди наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Только 36% россиян хотят провести новогодние каникулы в родном городе. 61% мечтает о путешествии. По сравнению с прошлым годом стало больше тех, кто хотел бы отправиться в поездку (+6 п.п.).

Мужчины чаще, чем женщины, предпочитают проводить праздники дома (39 и 33% соответственно). Женщины же, напротив, более склонны к путешествиям (64% против 58% среди мужчин).

Какие же города России наиболее популярны для зимних поездок? На первом месте оказались Санкт-Петербург и Москва, которые выбрали по 16% респондентов. На втором месте — Сочи (9%). О желании посетить Карелию в новогодние праздники сообщили 4% опрошенных. Ещё по 3% выбрали для путешествий Калининград, Байкал и Крым, а по 2% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца.

Женщины чаще мужчин предпочитают посетить две столицы (18% против 14% соответственно) и Калининград (6% против 1%). Мужчины же чаще хотят отдохнуть в Сочи (10% против 8% среди женщин) и на Байкале (4% против 2%).

Время проведения опроса: 17—20 декабря 2024 года.