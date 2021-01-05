В новогодние каникулы Мурманская областная филармония приглашает северян на праздничные концерты

5 января для юных ценителей классической музыки артисты филармонии в режиме онлайн представят музыкальную программу «Новый год вокруг света». Дед Мороз в исполнении актера театра кукол Дениса Дмитриева вместе с музыкантами ансамбля Мурманской областной филармонии «Калейдоскоп» помогут юным северянам совершить воображаемое музыкальное путешествие вокруг света, чтобы услышать, какая музыка звучит в разных странах в новогодние праздники. Трансляция концерта будет организована в группе филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Начало в 14.00.

Для поклонников органной музыки, соскучившихся по живому звучанию, 6 января в филармонии состоится концерт «Музыка Рождества – Аве Мария и спиричуэлс». В 17.00 на сцене филармонии зрители услышат одного из самых востребованных и именитых органистов страны – заслуженного артиста России, лауреата многочисленных международных конкурсов, заведующего кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории Даниэля Зарецкого. Он выступит вместе с известной вокалисткой Марией Людько – заслуженной артисткой России, доцентом, заведующей кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (сопрано). Мария Людько – лауреат восьми международных и всероссийских конкурсов, она блистает на сценах Большого и Мариинского театров, сотрудничает с крупнейшими европейскими оркестрами, известными отечественными и зарубежными дирижерами. В исполнении музыкантов прозвучат сочинения Баха, Керубини, Верди и Видора, а также американские спиричуэлс.