В новогодние каникулы областной Дворец культуры имени Кирова приглашает на семейный квест «Мурманск. Север. Новый год!»

4 января областная «Кировка» предлагает принять участие в уличном семейном квесте «Мурманск. Север. Новый год!». Увлекательная прогулка по центру города подарит отличный заряд хорошего настроения и возможность весело провести время.

Квест состоит из разных локаций с загадками. Правильные ответы на вопросы приведут игроков к самым интересным новогодним объектам Мурманска и, конечно, к Деду Морозу. Для обеспечения противоэпидемической безопасности участников прохождение квеста организовано таким образом, что маршруты не пересекаются.

Для участия необходим смартфон с доступом в Интернет и рабочей камерой, приложение WhatsApp.

Заявки на участие принимаются по 2 января включительно в сообщениях в официальной группе Дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте», а также по электронной почте odk_kirova@mail.ru. В заявке обязательно нужно указать ФИО всех участников команды, контактный адрес электронной почты и номер телефона.