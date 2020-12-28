В новогодние каникулы северян ждёт много интересного

В период новогодних каникул жителей Заполярья ждёт обширная культурная программа. О том, как северяне смогут разнообразить свой досуг, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказала министр культуры региона Ольга Обухова.

Старт новогоднему празднованию в Мурманской области был дан 22 декабря. За неделю прошло 13 традиционных губернаторских елок «На Севере – Сказка!», которые посетили почти четыре тысячи юных жителей Кольского Заполярья. Впервые представления организованы в онлайн-формате: компьютерная графика, спецэффекты и интерактивные элементы позволили юным северянам совершить увлекательное новогоднее путешествие по Кольскому полуострову.

В связи с ограничительными мерами в этом году большая часть праздничной программы будет транслироваться онлайн. Во время новогодних праздников взрослых и детей ожидают праздничные онлайн-события, которые объединены в программу «Калейдоскоп новогодних сказок «В гостях у сказки». Это проект регионального министерства культуры и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова, который на одной платформе объединил записи лучших новогодних представлений, подготовленных региональными учреждениями культуры. Доступ к постановкам будет открыт для всех желающих на сайте Дворца культуры.

Показ двух спектаклей в режиме онлайн организует Мурманский областной драматический театр. Зрители увидят сказку «Елка для наследника Тутти» и спектакль «Сказ о Полярном дне и Полярной ночи». Ближайшие трансляции пройдут в группе театра в сети «ВКонтакте» 28 и 29 декабря.

Мурманский областной театр кукол в период новогодних праздников на своем сайте проведет дистанционные показы трех премьерных спектаклей: «Барто пожаловать», «Кошкин дом» и «Снежная королева». Билеты на мероприятия доступны здесь.

Праздничный онлайн-концерт для детей подготовила и Мурманская областная филармония – 5 января юных ценителей музыки приглашают на программу «Новый год вокруг света» в группе учреждения «ВКонтакте».

Кроме того, государственные и муниципальные учреждения культуры региона подготовили много новогодних сюрпризов и семейных активностей: трансляции елок глав муниципальных образований, онлайн-показы сказочных представлений, трансляции спектаклей, конкурсов, новогодних мастер-классов. Анонсы актуальных праздничных мероприятий будут размещаться на официальных ресурсах Министерства культуры и учреждений культуры региона.

В ограниченном количестве состоятся и офлайн-мероприятия, которые пройдут при строгом соблюдении мер безопасности по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Жители и гости региона смогут посетить кинотеатры, а также Мурманскую областную филармонию с программой «живых» концертов, афиша и билеты – на сайте учреждения.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени Кирова 4 января проведет уличный семейный квест «Мурманск. Север. Новый год!», который станет увлекательной семейной прогулкой по центру Мурманска с сюрпризами и встречами со сказочными персонажами. Билеты доступны здесь.

29 декабря в 17 часов состоится первый сеанс в новом планетарии, созданном на базе Мурманской областной научной библиотеки. Новогодние сеансы показов научно-популярных фильмов в полнокупольном формате будут рассчитаны на шесть зрителей за сеанс и пройдут со 2 по 10 января. Каждое начнет праздничная интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Подробности и запись на сеансы – в группе планетария.

«Завершающийся 2020 год всем нам запомнится теми вызовами, которые потребовали от всех нас переформатирования своей жизни и работы, а также сделали виртуальную реальность более реальной для всех нас. Но я хочу выразить уверенность, что несмотря на пандемию, жители и гости региона смогут в полной мере насладиться праздничными выходными, получить заряд позитива и массу ярких впечатлений от Кольского Севера», – отметила глава регионального Минкульта Ольга Обухова.