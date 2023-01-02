В новогодние праздничные дни молодёжь ждут в «СОПКАХ»

На январских каникулах МАУ МП «Объединение молодёжных центров» приглашает мурманчан посетить новое молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16).

Мурманская молодёжь сможет познакомиться с пространством, поиграть в настольные игры, Sony PlayStation, или почитать интересные книги в комфортной обстановке, а также поучаствовать в запланированных мероприятиях.

Как сообщает администрация города Мурманска, «СОПКИ» будут открыты 4, 5, 6 и 8 января с 12 до 19 часов.

4 января в 17.00 - мастер-класс по созданию карты желаний «Исполняй свои мечты».

Мастер-класс направлен на формирование командного духа и духа праздника, а также на вовлечение участников в создание карты желаний и развитие творческого и креативного подхода при её создании.

5 января в 17.00 - тренинг на развитие коммуникативных навыков «Кто есть, кто? Новогодний детектив?».

Тренинг направлен на формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы людей, развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач. Развитие умений отстаивать своё мнение и открыто выражать свою точку зрения. Создание благоприятных условий для создания положительно эмоционального фона от ощущения праздника.

6 января в 15.30 - тренинг на развитие коммуникативных навыков «Отдел зимних расследований».

Тренинг направлен на формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы людей, развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач; получение эмоционального и физического удовольствия от результатов тренинга; осознание себя командой.

8 января в 17.00 - тренинг на командообразование «В зимних лабиринтах».

Тренинг направлен на формирование чувства команды; развитие навыков взаимодействия в команде (в группе); формирование групповых норм партнерского общения; формирование доверительной обстановки в группе; умения координировать совместные действия.

Фото: https://vk.com/public216116216?z=photo-216116216_457239079%2Falbum-216116216_288509238%2Frev