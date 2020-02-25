В новогодние праздники наелись - средний чек в январе по традиции пошёл на убыль

Средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рубля, или на 10,9%, и составил 552 рубля, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

После Нового года средний чек в январе по традиции пошёл на убыль. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рубля (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля, или 1,3%, сообщается в исследовании.

Эксперты «Ромир» объясняют сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором - высокой базой декабря. Несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров.

В январе средний чек снизился во всех федеральных округах: в Сибирском — на 13,3% по сравнению с декабрем (до 470 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) — на 11,8% (до 557 рублей), в Центральном — на 11,5% (до 607 рублей), в Приволжском — на 9,9% (до 505 рублей), в Северо-Западном — на 9,6% (до 615 рублей), в Дальневосточном — на 9,5% (до 661 рубля), в Уральском округе — на 8,7% (до 590 рублей).