В новогодние праздники с проблемами в сфере ЖКХ необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб

Как рассказали в Министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, в случае возникновения проблем в сфере ЖКХ в новогодние праздники необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб (АДС).

Полный список АДС можно найти по ссылке на сайте министерства. Дополнительно все новогодние праздники осуществляет работу Единая региональная линия ЖКХ Мурманской области 8-800-250-78-25 с 8.00 до 21.00.

В остальное время приём сообщений ведёт автоответчик с расшифровкой записей оператором утром следующего дня.