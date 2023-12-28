В новогодние праздники северян приглашают принять участие в конкурсе «Регистрируйся и побеждай»

В Мурманской области продолжается конкурс «Регистрируйся и побеждай», в рамках которого активные северяне могут получить призы с символикой «На Севере – спорт!».

Принять участие в конкурсе очень просто: до 10 января при посещении спортивных объектов в разных муниципалитетах региона необходимо отсканировать QR-код, размещённый на специальной навигационной табличке, а также зарегистрироваться на платформе «Мой Спорт». После регистрации заполнение информации при последующих посещениях не требуется. Посетить спортивные объекты и отсканировать QR-код необходимо не менее 9 раз.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победителей в каждом муниципалитете определят 15 января 2024 года в прямом эфире сообщества министерства спорта Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». Генератор случайных чисел выберет победителей в разных возрастных категориях: 6-15 лет, 16-29 лет, 30-59 лет, 60 лет и старше.

Список объектов и положение опубликованы на сайте регионального Минспорта.

Фото: https://gov-murman.ru