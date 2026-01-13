Почти 800 правоохранителей и представителей общественности обеспечили порядок и спокойствие в Мурманской области в праздничные дни.

Вчера в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области с докладом об обеспечении безопасности на территории Мурманской области в период новогодних праздников выступил заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов.

В новогодние праздники все мероприятия прошли без происшествий благодаря комплексной и скоординированной работе всех структур. Нарушений общественного порядка и прав граждан не допущено.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года на территории Мурманской области прошли народные гулянья, в них приняли участие порядка 22 тысяч человек.

Также в 24 населенных пунктах региона прошло 38 массовых мероприятий, приуроченных к Рождеству. К ним присоединились порядка 4,7 тысячи северян.

«К обеспечению безопасности привлекли порядка 780 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, представителей общественности, в том числе народных дружин. Мероприятия прошли спокойно, безопасно и без каких-либо инцидентов», – рассказал Артём Николаевич.

