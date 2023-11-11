В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подрядПоезд Деда Мороза в начале 2024 года прибудет в Апатиты и Оленегорск
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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.23 14:00

В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подряд

О том, сколько предстоит отдыхать в новогодние каникулы и как эти дни будут оплачиваться на работе, рассказала Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

«В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ , 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день», - рассказывает Татьяна Нечаева.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ.

Постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» предусмотрен перенос выходных дней:

  • с субботы 6 января на пятницу 10 мая,
  • с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря.

Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Напомним, в большинстве случаев работодатель должен запросить согласие сотрудников на работу в нерабочие праздничные дни и выходные дни. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере, либо в одинарном размере, при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

«При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере», - добавляет Татьяна Нечаева.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что 34% жителям СЗФО недостаточно официальных выходных и праздничных дней, им хотелось бы отдыхать дольше. Кроме того, 68% жителей уверены, что 31 декабря необходимо сделать официальным праздничным днём.

 

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