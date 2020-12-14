В новогоднюю ночь «Иронию судьбы» пора менять на «Один дома»

Любимым новогодним фильмом россиян остаётся «Ирония судьбы, или С лёгким паром», однако, за минувшее десятилетие американская комедия «Один дома» почти догнала его по популярности. Любимым новогодним мультфильмом по-прежнему является «Простоквашино». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил, какие фильмы и мультфильмы любят смотреть россияне в новогодние дни, опросив 1600 респондентов из всех округов страны.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» — любимый новогодний фильм 26% россиян. Однако по сравнению с 2010 годом его популярность заметно снизилась: 10 лет назад новогодний киношедевр Эльдара Рязанова называли любимым 42% опрошенных. В то же время увеличилась популярность фильма «Один дома»: если 10 лет назад любимым новогодним фильмом его называли лишь 3% респондентов, то в 2020-ом — уже 20%: выросло поколение тех, кто воспитан на голливудских комедиях.

6% россиян больше всего нравятся «Ёлки», 5% — «Чародеи». В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» нет новогодней тематики, но телеканалы традиционно включают её в сетку вещания в праздничный период, видимо, поэтому 4% россиян назвали фильм любимой новогодней картиной. По 3% назвали любимыми новогодними фильмами «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» и «Джентльменов удачи», по 2% — «Карнавальную ночь», «Морозко», а также фильмы «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер».

В числе любимых новогодних мультфильмов россияне, как и десять лет назад, чаще всего называли мультсериал «Простоквашино» (20%). «Ну, погоди!» на второй строке с 16% голосов опрошенных. На третьем месте мультфильм «Падал прошлогодний снег» — его назвали лучшим 7% респондентов, что в 3 раза меньше, чем в 2010 году (21%).

Сказку «Двенадцать месяцев» любят смотреть в новогодние дни 4% россиян, мультфильмы «Щелкунчик» и «Как Гринч украл Рождество» — по 3%. По 2% опрошенных назвали любимыми мультфильмы «Жил-был пёс», «Снежная королева» и «Холодное сердце».

Среди новогодних фильмов мужчины чаще предпочитают «Иронию судьбы», женщины — «Один дома» и «Чародеев». Из мультфильмов представителям сильного пола больше нравится новогодняя серия «Ну, погоди!», женщинам — «Простоквашино» и «Двенадцать месяцев».