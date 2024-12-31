В новогоднюю ночь мурманчан ждут в центре города

В первый день нового года, 1 января, в областном центре на площади у ГДЦ «Меридиан» пройдёт развлекательная программа:

— 1.30 — радиоконцерт;

— 2.00 — поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;

— 2.30 — 3.00 радиоконцерт.

В новогоднюю ночь в Мурманске будут ходить троллейбусы №№4, 6 и автобус №18.

Специальные расписания на 31 и 1 января уже опубликованы на сайте АО «Электротранспорт»: murmansktrolleybus.ru.

Время работы всех маршрутов в праздничные дни доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/NBoS/VpFZWSQUo.