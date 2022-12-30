В новогоднюю ночь в центре Мурманска вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных

Согласно постановлению администрации города Мурманска №4204 будут введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца с 23 часов 59 минут 30 декабря 2022 года до 5 часов 1 января 2023 года:

- на ул. Ленинградской, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов;

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан»;

- на ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна;

- на просп. Ленина, от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской.

Также будут введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам, имеющего спецпропуска установленного образца:

- по ул. Ленинградской, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 23 часов 59 минут 30 декабря 2022 года до 5 часов 1 января 2023 года;

- по площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 23 часов 59 минут 30 декабря 2022 года до 5 часов 1 января 2023 года;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 23 часов 31 декабря 2022 года до 5 часов 1 января 2023 года;

- по просп. Ленина, от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской, с 23 часов 31 декабря 2022 года до 5 часов 1 января 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/2022/12/10/?newsid=23836&page=1