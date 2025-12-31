Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.25 18:00

В новогоднюю ночь женщин чаще раздражают залпы петард, мужчин — скучные новогодние огоньки

Самыми раздражающими факторами для россиян в новогоднюю ночь являются взрывы петард и нетрезвые люди вокруг. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Больше всего во время празднования Нового года россиян раздражают залпы салютов — об этом рассказали 18% опрошенных, причём женщин шум за окнами нервирует в 2 раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно). Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% россиян.

Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь — 6%, причём мужчин больше, чем женщин (8 и 3%).

Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Ещё 1% страдает от одиночества. Также 1 из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.

Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): россиян раздражает всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое.

Впрочем, 36% россиян (41% мужчин и 31% женщин) ничто не раздражает в новогоднюю ночь. И это самый высокий уровень спокойствия за последние 5 лет.

Время проведения опроса: 25—29 декабря 2025 года.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс курьера в декабре 2025
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:25«До Нового года осталось». Художественный фильм (16+)00:15«Иди за мной». Музыкальное шоу, 1 сезон (16+)00:45«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: новогодний стол за год подорожал на 12%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»