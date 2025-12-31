В новогоднюю ночь женщин чаще раздражают залпы петард, мужчин — скучные новогодние огоньки

Самыми раздражающими факторами для россиян в новогоднюю ночь являются взрывы петард и нетрезвые люди вокруг. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Больше всего во время празднования Нового года россиян раздражают залпы салютов — об этом рассказали 18% опрошенных, причём женщин шум за окнами нервирует в 2 раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно). Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% россиян.

Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь — 6%, причём мужчин больше, чем женщин (8 и 3%).

Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Ещё 1% страдает от одиночества. Также 1 из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.

Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): россиян раздражает всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое.

Впрочем, 36% россиян (41% мужчин и 31% женщин) ничто не раздражает в новогоднюю ночь. И это самый высокий уровень спокойствия за последние 5 лет.

Время проведения опроса: 25—29 декабря 2025 года.