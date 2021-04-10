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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.21 13:00

В новом бассейне в Коле дан первый пуск воды

В Коле подходит к завершению строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном. Сегодня в новом плавательном центре был дан первый пуск воды.

«Особенность этого спортивного комплекса в том, что он является быстровозводимым. Конечно, пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в темпы и, как следствие, сроки строительства. Тем не менее сегодня подрядчику осталось устранить некоторые замечания по внутренней отделке, завершить благоустройство и оформить все документы, чтобы объект был принят в эксплуатацию», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В новом бассейне системой водоподготовки управляет автоматика. По команде Алексея Грачикова специалист нажал кнопку, и уже через несколько минут большая чаша объемом 420 кубометров начала наполняться водой. Согласно технологии заполнение происходит постепенно в течение 30 часов, а затем воду включают для наполнения малой чаши объёмом 32 кубометра.

Перед подрядчиком стоит задача ввести объект в эксплуатацию до конца месяца, чтобы уже в мае первые посетители смогли посетить новый бассейн, которому местные жители дали название «Гольфстрим».

Как подчеркнул глава Кольского района Андрей Малхасян, в планах администрации муниципалитета – благоустроить и окружающее плавательный бассейн пространство, превратив его, например, в воркаут. Таким образом, по словам Андрея Малхасяна, в Коле появится настоящая территория спорта.

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