В новом детском саду в Мурмашах уже работают три группы

В ходе рабочей поездки в Кольский район губернатор Андрей Чибис посетил недавно открывшийся в Мурмашах на ул. Причальной детский сад. Глава региона познакомился с сотрудниками и воспитанниками учреждения, оценил качество здания, интерьер и оборудование сада.

Садик на 75 мест открыл свои двери для ребят 8 ноября. Учреждение построено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» при поддержке партии «Единая Россия» в рамках направления «Детские сады-детям». Строительство шло чуть больше года – с июля 2020 по сентябрь 2021 г. При возведении объекта был использован готовый проект аналогичного садика в Североморске.

«Садик очень хороший, достойный. И самое главное – он две недели работает, а уже 45 детишек, все из Мурмашей, из посёлка Причальный. Многие ещё готовятся пойти, проходят медкомиссию. Мы видим, что детский сад востребован, и самое главное, что здесь работают настоящие, живые, любящие детей люди. Сила – она в людях. А инфраструктура – оборудование, помещение, игрушки – всё самое современное в рамках национального проекта», – поделился впечатлениям губернатор.

В саду создано четыре группы: младенческого и раннего возраста (для детей от полугода до года), раннего возраста (от года до трёх лет) и две группы дошкольного возраста (от трёх до 7 лет), в том числе группа круглосуточного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день садик скомплектован на 45 детей. Действуют три группы (кроме самой младшей). С ребятами работают 8 воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, логопед, социальный педагог.

Как отметил Андрей Чибис, группа круглосуточного пребывания в саду также востребована жителями Мурмашей.

«Там занимаются 12 детишек. Эти дети окружены заботой, любовью и обеспечены всем необходимым. Такие группы тоже очень нужны. Мы, конечно, рассчитываем, что детей, которые ходят в такие группы, будет становиться всё меньше и меньше. Важно, чтобы они жили в семьях. Но пока в семьях тяжёлая жизненная ситуация, мы о таких детишках заботимся», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо детсада в Мурмашах, в рамках поездки Андрей Чибис осмотрел ряд объектов в Коле. Губернатор совершил прогулку по набережной, построенной по проекту-победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Также глава региона познакомился с работой кольского мини-технопарка «Квантолаб», созданного в целях реализации губернаторской инициативы «Новая модель системы дополнительного образования и развития научно-технического творчества» в рамках федерального и регионального проектов «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».