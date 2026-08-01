В новом эпидемическом сезоне 2026-2027 будет новая вакцина от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в эпидемическом сезоне 2026-2027, документ зарегистрирован в Минюсте 27 июля.

Постановлением определён перечень мер, планируемых к реализации в субъектах РФ: высшим должностным лицам регионов рекомендовано рассмотреть ход подготовки к сезону подъёма заболеваемости, включая обеспеченность медицинских организаций материальными ресурсами для работы в эпидсезон, в том числе наличие диагностических тест-систем, запасов противовирусных препаратов, дезсредств и средств индивидуальной защиты.

Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья совместно с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора рекомендовано до 30 сентября 2026 года провести оценку готовности медицинских организаций.

Также рекомендовано обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2026 года с охватом вакцинацией до 60% населения субъекта РФ, в том числе не менее 75% лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования рекомендовано обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период, а также своевременно вводить противоэпидемические мероприятия при росте заболеваемости, включая приостановление учебного процесса при отсутствии 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Как пишет ria.ru, состав вакцины от гриппа, которой будут бесплатно прививать россиян в текущем эпидемическом сезоне, обновлён и включает вирус свиного, гонконгского и вирус гриппа B/Victoria.

ВОЗ представила рекомендации по штаммовому составу вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 гг, рекомендуется включить в состав вакцин штаммы: вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 - свиной грипп; вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2) - гонконгский грипп; вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

В Роспотребнадзоре пояснили, что в вакцины, выращенные в культуре клеток, на основе белков или нуклеиновых кислот будут включены вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/1415/2025 (H3N2); и вирус, подобный B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).