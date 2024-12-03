Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 11:15
В новом году - в старое здание: Мурманский областной краеведческий музей готовится к переезду на проспект Ленина
Масштабная работа по обновлению учреждения подходит к концу. Коллективу музея предстоит кропотливая работа по обустройству залов и подготовке исторического здания к встрече с гостями.
В связи с этим с 8 января здание на улице Павлова, где раньше работал музей, будет закрыто для посетителей. Специалисты музея будут перевозить экспонаты, готовить новые выставки и с нетерпением ждать встреч с северянами и гостями Кольского Заполярья на новой площадке.
Открытие музея в здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.
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Последние комментарии
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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