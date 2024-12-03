В новом году - в старое здание: Мурманский областной краеведческий музей готовится к переезду на проспект Ленина

Масштабная работа по обновлению учреждения подходит к концу. Коллективу музея предстоит кропотливая работа по обустройству залов и подготовке исторического здания к встрече с гостями.

В связи с этим с 8 января здание на улице Павлова, где раньше работал музей, будет закрыто для посетителей. Специалисты музея будут перевозить экспонаты, готовить новые выставки и с нетерпением ждать встреч с северянами и гостями Кольского Заполярья на новой площадке.

Открытие музея в здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.