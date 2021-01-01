В новом году придётся жить по новым законам

В 2021 году россиян ждут десятки изменений в жизни. Среди самых важных - меняется возраст выхода на пенсию, а сами страховые пенсии увеличиваются. Не все будут платить прежний подоходный налог в 13%. Для некоторых граждан он вырастет.

Пенсионные страдания

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года это будет происходить на год позже.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Иными словами, в полтора раза обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По информации Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян. Пенсии за январь, которые из-за праздников обычно доставляются в декабре, уже придут с прибавками.

Богатые тоже плачут

В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц) будут облагаться по повышенной ставке в 15%.

С процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающим 42,5 тысячи рублей, придётся заплатить подоходный налог - 13%. Речь идёт о суммарном доходе по всем вкладам одного физлица, вне зависимости от валюты, сроков и числа банков, в которых они размещены. Согласно разъяснениям Министерства финансов, неважно, когда был открыт вклад - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт начисления процентов именно в 2021 году.

Налог будет начислен Федеральной налоговой службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет только осенью 2022 года, вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

Маткапиталу придали ускорение и веса

С 1 января распорядиться маткапиталом можно быстрее. Вступает в силу закон, согласно которому сокращены сроки рассмотрения обращений граждан. Так, решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата Пенсионный фонд теперь будет принимать в течение десяти дней, а не целый месяц, как это было раньше. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трёх рабочих дней.

С 1 января сумма материнского капитала за первого ребёнка составит 483 тысячи 881,83 рубля, размер доплаты за второго малыша - 155 тысяч 550 рублей. Для семьи, в которой появится второй ребёнок и последующие дети, размер материнского капитала составит 639 тысяч 431,83 рубля, но при условии, что раньше права на такую меру поддержки не было. К слову, в 2021 году материнский капитал можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Мелочь, а приятно

Минимальный размер оплаты труда в новом году повышается на 262 рубля и составит 12 тысяч 792 рубля, а прожиточный минимум – 11 тысяч 653 рубля.

Удалёнка - в законе

Удалёнка официально закрепляется в законе и делится на три вида: постоянная, временная (до шести месяцев) и комбинированная. При этом в исключительных случаях (эпидемии, аварии на производстве, наводнения и т.д.) работодатель может временно перевести сотрудника на дистанционную работу. Согласие работника для этого не потребуется.

Работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимой техникой (или компенсировать расходы на оборудование), оплачивать командировки и отпуска в общем порядке. При этом перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Электронная трудовая

С 1 января россиянам, которые в новом году впервые устраиваются на работу, оформят только электронную трудовую книжку (ЭТК). Те работники, которые ещё в прошлом году выбрали для себя электронный формат ведения трудовой, смогут включить в него сведения о своём стаже работы за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд.

Россиянам - ковид-паспорт

Планируется, что с января на сайте «Госуслуги» можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Документ будет доступен в автоматическом режиме в «Личном кабинете».

Красавицам – больше вакансий!

Вместо 456 запрещенных для женщин вакансий теперь осталось 100

Теперь недоступными для дам в России остаются только 100 профессий (раньше перечень включал 456 позиций). Так, барышня не может стать отбивщиком ртути, судовым котельщиком, слесарем по ремонту авиадвигателей и занимать ряд позиций на производстве цветных и чёрных металлов, ядохимикатов и др. Зато можно управлять самосвалом, фурой, трактором, обучиться на машиниста электропоезда и стать частью команды судна - матросом, шкипером, боцманом.

Время сдавать микросхемы

С 1 января вступает в силу ещё одна часть списка отходов, которые запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трёх частей: сначала вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем - макулатуры и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.

Электросчётчика поумнеют

Новостройки оборудуют интеллектуальными счётчиками электроэнергии

Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учёта электрической энергии. Обязанность по их установке возложена на застройщиков. Закон об этом ступает в силу с 1 января 2021 года.

Счетчики электричества будут подключены к интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии по тому же принципу, как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и цифрового телевидения. Интеллектуальные счётчики будут отправлять данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям, освободив жильцов многоквартирных домов от обязанности ежемесячно вручную передавать показания.

Цены на алкоголь подрастут

С 1 января 2021 года в России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, бренди, коньяк, а также шампанское. Так, для бутылки водки объёмом 0,5 л минимальная цена вырастет на 5,7% - с 230 до 243 рублей, для 0,5 бренди - с 315 до 324 рублей, для коньяка 0,5 литра - с 433 до 446 рублей. Шампанское объёмом 0,75 (а также другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) подорожает со 164 до 169 рублей.

На табак установили минималку

1 апреля в силу вступит закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Её установит правительство, и ниже неё продавать будет нельзя. Кроме того, появились ограничения на перевозку табака - не более 200 немаркированных сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий общим весом до 250 г на человека.

Митинги и демонстрации – без фейерверков и салютов

Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.

«Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l-му классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования», — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нём отмечается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.